В Ступине на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота в 3,4 млн рублей

С 29 июля по 2 августа комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведен 131 аукцион по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 10 соток для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в округе Ступино. Стартовая цена — 35 970,2 рублей в год. В аукционе приняло участие 11 претендентов. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 95 раз и составил более 3,4 млн рублей.

Найти участок или помещение в Московской области можно на едином портале торгов.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.