В Ступине на стадионе «Металлург» пройдет капитальный ремонт

По госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с 2025 по 2026 годы будет проходить капитальный ремонт стадиона «Металлург» в Ступино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских встретился с представителями подрядной организации для обсуждения проекта капитального ремонта стадиона «Металлург».

«Стадион — важное место для наших горожан и гостей города. Ступинцы разного возраста занимаются здесь спортом. Благодаря губернатору наш стадион включили в программу капитального ремонта. Мы обсудили, каким должен быть фасад главного здания и ограждение стадиона. Склоняемся к тому, чтобы оставить им исторический облик, но есть определенные сложности. Сейчас идет разработка концепции проекта, когда она завершится, мы встретимся для дальнейшего обсуждения», — рассказал Сергей Мужальских.

В дискуссии приняли участие профильные заместители руководителя муниципалитета, представители депутатского корпуса, молодогвардейцы, активисты местного отделения партии «Единая Россия», Общественной палаты, сотрудники спортивной школы «Ока» и жители города.

По предварительным расчетам проект капремонта будет готов через полтора месяца. К этому моменту планируется завершить часть демонтажных работ и приступить к восстановлению открытых теннисных кортов, футбольных полей и основного спортивного ядра.

В проект войдет 50 тысяч кв. м комплекса: открытые теннисные корты, центральное здание стадиона, центральное ядро с футбольным полем, легкоатлетическим сектором и трибунами, более 5 тысяч кв. м. плоскостных спортивных сооружений и 17,5 тысяч кв. м. территории стадиона. Планируется обустройство защитного покрытия мини-футбольного поля для его круглогодичной эксплуатации.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.