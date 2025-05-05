В Ступине на месте снесенного аварийного дома появятся сквер и парковочное пространство

В рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области в городе Ступино, в Банном переулке демонтировали аварийное здание расселенного жилого дома № 5. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный многоквартирный дом 1940 года постройки располагался в центральной части города. Общая площадь деревянного строения составляла порядка 480 квадратных метров. В связи с моральным и физическим износом конструкций дом был признан аварийным. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению 14 жилых помещений. Затем аварийное сооружение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано в первом квартале текущего года силами администрации городского округа Ступино.

В настоящий момент участок полностью освобожден от аварийной постройки и строительного мусора.

На освободившейся территории администрацией планируется выполнить работы по благоустройству с организацией сквера. Также запланирована плоскостная автостоянка.

Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 412 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 349 объектов, что составляет 85% от общего количества.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.