В Ступине капремонт стадиона «Металлург» выполнили на 20%

Капитальный ремонт стадиона «Металлург» в Ступине выполнен примерно на 20%. 11 марта замглавы округа Юлия Калинина вместе с председателем совета депутатов Александром Сухачевым и представителями общественности проверила ход работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт проводится в рамках народной программы партии «Единая Россия». Спорткомплекс 1956 года постройки обновляют с лета 2025 года. В здании полностью меняют инженерные коммуникации, кровлю, окна и двери, а также выполняют перепланировку внутренних помещений.

Представитель субподрядной организации ООО «Альянсстрой» Анатолий Токарев сообщил, что готовность объекта составляет около 20%.

«В подвальных помещениях и на первом этаже завершаются штукатурные работы. Кровельное покрытие выполнено на 60%. На площадке задействован 51 рабочий при плановой численности 50 человек, работы ведутся строго по графику. На трибунах завершено устройство фундамента и первой из пяти ступеней», — пояснил Токарев.

Участники выезда осмотрели цокольный, первый и второй этажи здания. Александр Сухачев отметил, что при обновлении важно сохранить исторический облик стадиона и обеспечить качество работ. По его словам, депутаты организуют ежемесячный контроль и проверят устранение замечаний подрядчиком.

Во время ремонта спортивные секции продолжают занятия на других площадках, в том числе в образовательных учреждениях. Объект находится на особом контроле депутатов фракции «Единая Россия» и администрации округа.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.