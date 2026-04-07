В Ступине капремонт Малинской школы выполнен на 35%

Капитальный ремонт Малинской школы на улице Школьной в городском округе Ступино завершен на 35%, окончание работ намечено на август 2026 года. Обновление здания площадью более 3 тыс. кв. м ведется по госпрограмме Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Общая площадь здания составляет 3039 квадратных метров.

Сейчас строители выполняют кровельные работы, их готовность превышает 55%. Параллельно ведутся отделочные и фасадные работы: специалисты утепляют фасад и облицовывают его керамогранитной плиткой. На площадке задействованы 52 человека и две единицы техники.

В школе обновят входные группы, полностью заменят инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери. Учреждение оснастят новой мебелью и модернизируют пищеблок. Изменения коснутся и прилегающей территории: здесь уложат новый асфальт и оборудуют современные спортивные площадки. Здание рассчитано на 550 учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.