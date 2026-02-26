В Ступине, Истре и Можайске выставили 140 лотов на торги

Комитет по конкурентной политике Московской области с 16 по 24 февраля 2026 года выставил на земельно-имущественные торги 140 объектов, больше всего — в Ступине, Истре и Можайске, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Наибольшее количество лотов за прошедшую неделю представлено в городском округе Ступино, муниципальных округах Истра и Можайский. В текущей заявочной кампании размещено более 220 лотов в Ступине, свыше 80 — в Истре и более 85 — в Можайском округе.

В Ступине, в частности, в аренду выставлен земельный участок площадью 10 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Он расположен по адресу: Ступино, 1-й Знаменский переулок. Начальная цена составляет 96 233,2 рубля в год.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали в аренду 22 участка в Ступине, 12 — в Истре и 17 — в Можайском округе. В собственность оформлено 13 участков в Ступине, 10 — в Истре и 3 — в Можайском округе.

Информация обо всех объектах размещена на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. В телеграм-канале комитета публикуются подборки актуальных лотов и инструкции по участию в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.