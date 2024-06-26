В Ступине до конца года расселят дома на улице Куйбышева и в Банном переулке

В Ступине на общегородском совещании рассмотрели вопросы реализации программы по переселению граждан из аварийного фонда и снос аварийных объектов. В программу переселения включено 68 аварийных домов общей площадью 31,5 тыс. кв. метров, в которых проживают 2 148 человек. Об этом сообщает администрация округа.

В 2023-м расселены 472 жителя в новый дом на улице Горького в Ступино, 11 жителей получили выплаты выкупной стоимости за изымаемые помещения, 88 — переехали в жилье, приобретенное на вторичном рынке. В этом году 125 человек будут расселены в жилье на вторичном рынке.

⁣Возобновлено строительство дома на улице Горького в Ступино. Начато строительство дома на улице Чайковского.

⁣Помимо этого, в 2024 году для собственников жилых помещений предусмотрена возможность получения сертификата на приобретение жилья. Поступило 101 заявление, 4 семьи уже реализовали сертификаты.

⁣Проводится снос аварийных домов, заброшенных зданий. В 2023 году ликвидировано 72 объекта, из них снесено 32. С начала года — 33 объекта, из них снесено 25 объектов, приведено в соответствие 8.

⁣До конца года будет полностью расселено и снесено 14 бараков по адресам: ул. Куйбышева 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 35, 41 и пер. Банный 4/10, 5, 22, 26.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.