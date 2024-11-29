В Ступине более 30 га земли выделили для строительства фермы по разведению овец

Правительство Московской области заключило соглашение с главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Зерно и Мясо» о предоставлении в аренду без проведения торгов 2 земельных участка общей площадью 34,6 га для реализации инвестиционного проекта. Предусмотрено строительство фермы по разведению овец площадью 1,5 тыс. кв. метров в городском округе Ступино. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Объем инвестиций составит более 58 млн рублей. На территории будущей фермы планируется создать всю необходимую инфраструктуру: здание овчарни, хранилище для сена и соломы, складские помещения, также будут обустроены силосные ямы. На начальном этапе К (Ф)Х планирует приобрести 110 голов мелкого рогатого скота, выгул будет осуществляться на площадках для раздельного содержания разновозрастных животных.

Завершить реализацию инвестиционного проекта планируется в сентябре 2027 года. Ввод овцеводческой фермы в эксплуатацию позволит создать 30 дополнительных рабочих мест для жителей городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.