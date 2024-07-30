сегодня в 17:06

В Ступине 22 объекта рынка приведут к единому стандарту в текущем году

В Ступине 22 объекта потребительского рынка будет приведено к единому стандарту в 2024 году, из них 10 — капитального строительства и 12 НТО. Объекты необходимо привести в соответствие с архитектурным обликом или осуществить их демонтаж. С начала года отработано 18, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Внешний облик обновили магазины «Все инструменты», «Читай-город», «Фикс прайс», «Элен», «Аэлита», торговый дом «Голубая лагуна» и 3 киоска «Шаурма».

Произведен демонтаж павильонов «Автозапчасти», «Шаурма», «Продукты», киоска «Продукты», нестационарных торговых объектов на улице Горького, 47.

Как сообщил заместитель главы округа Сергей Протопопов, на данный момент ведется работа по изменению архитектурного облика торгово-остановочных комплексов «Стадион» и «Сапфир». Завершить данные мероприятия планируется до 31 августа.

3 незаконных строительных рынка приведут в соответствие с действующим законодательством в деревнях Дубнево, Алеево и селе Старая Кашира.

Сотрудники МКУ «Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства» продолжают проведение мониторинга на предмет выявления и пресечения несанкционированной торговли, а также приведения объектов к единым архитектурно-художественным требованиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.