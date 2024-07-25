В Ступине 10 объектов торговли и услуг привели в порядок с начала года

С начала этого года в округе Ступино привели в порядок 10 объектов товаров и услуг. До конца года планируется привести в порядок еще 22 объекта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с правительством и главами, как идет эта работа. Он заявил, что приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях и не только, является важной темой для жителей и правительства региона.

«Мы системно работаем над тем, чтобы внешний вид населенных пунктов, дорожно-транспортной инфраструктуры менялся к лучшему. В Подмосковье осталось 880 торговых объектов, не отвечающих стандартам: 278 объектов по вылетным магистралям и 602 на центральных улицах городов. Ведем эту работу совместно с правоохранительными органами, главами. Стараемся договариваться с предпринимателями, чтобы они облагораживали торговые точки, убирали визуальный шум», — сказал глава региона.

По словам главы Ступина Сергея Мужальских, в городском округе 22 объекта необходимо привести в соответствие с установленными требованиями.

«Организованы комиссионные объезды, с собственниками проведены рабочие встречи, согласованы дорожные карты с указанием сроков завершения необходимых работ. С начала года в муниципалитете 10 объектов приведены в соответствие», — отметил глава муниципалитета.

Мониторинг на предмет выявления и пресечения несанкционированной торговли, а также приведения объектов в соответствие к единым требованиям ведется еженедельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.