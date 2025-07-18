В строящийся ЖК «Императорские Мытищи» заезжают новоселы с любимыми питомцами

ЖК «Императорские Мытищи» — новый современный жилой комплекс комфорт-класса, который возведен в 7 км от МКАД. Объект расположен на территории городского округа Мытищи. В общей сложности здесь сданы в эксплуатацию 16 домов на 7 766 квартир. На территории комплекса возводится крытый многоуровневый паркинг на 1 825 машино-мест. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Здесь уже открыты школа для 1100 учеников и детский сад на 320 воспитанников. В нескольких минутах от комплекса расположены благоустроенные Пироговское водохранилище и лесопарк.

Нередко новоселы переезжают в новый дом вместе с любимыми питомцами. С 2019 года в ЖК проживает Барсик — самый харизматичный житель «Императорских Мытищ». Ему уже 11 лет, и он давно чувствует себя полноправным хозяином своей двухуровневой квартиры. К людям Барсик относится без лишнего энтузиазма, зато всегда готов поддержать беседу. А еще у него есть любимый ковер, который он считает своей личной когтеточкой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.

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