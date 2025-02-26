В строящемся общежитии МГИМО в Одинцове выполняется внутренняя отделка помещений
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Продолжается строительство здания студенческого общежития Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на улице Новоспортивная Одинцовского округа. Стройготовность составила более 40%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтажу инженерных систем», — уточняется в сообщении.
Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.
Общая площадь — 4 919,4 кв. метров.
На первом же этаже будут кабинеты администрации и работников самого общежития, пост охраны, буфет на 22 места, кабинеты врачей, медицинский изолятор с отдельным входом, помещения для обслуживающего персонала, а также восемь жилых комнат для студентов. Остальные жилые комнаты будут располагаться со второго по четвертый этаж. Все они будут оборудованы кухнями-нишами и ванными комнатами.
На прилегающей территории будет выполнено благоустройство с установкой малых архитектурных форм и озеленение.
Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.
«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.