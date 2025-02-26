В строящемся общежитии МГИМО в Одинцове выполняется внутренняя отделка помещений

«На объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтажу инженерных систем», — уточняется в сообщении.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.

Общая площадь — 4 919,4 кв. метров.

На первом же этаже будут кабинеты администрации и работников самого общежития, пост охраны, буфет на 22 места, кабинеты врачей, медицинский изолятор с отдельным входом, помещения для обслуживающего персонала, а также восемь жилых комнат для студентов. Остальные жилые комнаты будут располагаться со второго по четвертый этаж. Все они будут оборудованы кухнями-нишами и ванными комнатами.

На прилегающей территории будет выполнено благоустройство с установкой малых архитектурных форм и озеленение.

Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.