В строящемся корпусе школы № 3 в Чехове приступили к кровельным работам

В подмосковном Чехове на улице Лопасненская продолжается строительство нового корпуса школы № 3. Подрядчик начал установку оконных блоков. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. На площадке задействовано около 30 рабочих и 3 единицы техники. Строители устанавливают оконные блоки, проводят кровельные работы», — уточняется в сообщении.

«После того, как закроем тепловой контур здания, приступим к внутренней отделке помещений. Начнем монтаж сантехники, электрики и других систем», — рассказал прораб генподрядной организации ООО «Воздвижение» Олег Тулатов.

На первом и втором этажах здания будут располагаться кабинеты, лаборантские, актовый зал, два спортивных зала: для младших и старших классов. На третьем этаже будет читальный зал с IT-зоной, учительская и кабинет заведующего учебной частью. На прилегающей территории обустроят спортивные площадки, места для отдыха. Здание пристройки рассчитано на 200 мест. Площадь 3-этажного корпуса составляет более 4,5 тыс. кв. метров.

Открытие нового школьного здания запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.