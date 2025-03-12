В строящемся ФОКе округа Домодедово начался монтаж оборудования бассейна

На строительной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово началась подготовка к отделочным работам и монтажу оборудования бассейна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Строители уже провели внутренние коммуникации, сейчас заканчивают делать кровлю, кладку стен, монтируют фасады и устанавливают рамы для стеклопакетов. После того, как высохнет цокольный этаж, они приступят к отделочным работам.

«Строительство ведется за счет средств инвестора. В ФОКе на 3 500 квадратных метров будут взрослый и детский бассейны, спортзал, зал единоборств, зал персональных тренировок, кабинеты косметолога и массажиста, буфет. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года», — рассказала в своем Telegram-канале глава округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.