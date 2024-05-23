В строящейся школе в ЖК «Резиденции Сколково» Одинцова начали монолитные работы

Школу на 750 мест строят в ЖК бизнес-класса «Резиденции Сколково». Соцобъект возводят в поселке городского типа Заречье Одинцова в рамках комплексного развития территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На данный момент застройщик приступил к активной стадии монолитных работ. Полностью завершены земляные и фундаментные работы. Ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций и перекрытий подземного этажа здания. На площадке задействовано 70 рабочих и 6 единиц техники. Все работы идут в соответствии с производственным графиком. Завершение строительства запланировано в 2026 году.

Здание общей площадью более 12,4 тыс. кв. метров состоит из трех надземных этажей и подземного технического этажа с пространством для прокладки коммуникаций. В новом учебном заведении предусмотрено 46 универсальных и специализированных учебных кабинетов, а также помещения для групп продленного дня. Общая вместимость каждого из классов — 24-26 человек.

В ЖК бизнес-класса «Резиденции Сколково» представлена современная архитектура и инженерия, функциональные планировочные решения квартир, авторский дизайн входных групп, живописное благоустройство с арт-объектами, экологичными детскими площадками, спортивными площадками и благоустроенными зонами отдыха.

В окружении ЖК находится вся необходимая социальная, коммерческая, спортивная и досуговая инфраструктура. В самом жилом комплексе «Резиденции Сколково» уже построены два современных муниципальных детских сада на 115 и 170 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.