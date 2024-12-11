В строящейся школе Одинцовского округа стартовали кровельные работы

В поселке Заречье Одинцовского городского округа на территории жилого комплекса «Резиденции Сколково» возводят школу на 750 учеников. В настоящий момент на объекте приступили к кровельным работам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время на объекте приступили к кровельным работам. Параллельно продолжается возведение наружных и внутренних стен и перегородок. Выполнен пристенный дренаж по всему периметру здания. А в будущем году строители приступят к монтажу светопрозрачных конструкций.

Здание Ш-образной формы общей площадью более 12,4 тыс. квадратных метров состоит из трех надземных этажей и подземного технического этажа с пространством для прокладки коммуникаций. В новом учебном заведении предусмотрено 46 универсальных и специализированных учебных кабинетов, а также помещения для групп продленного дня. Общая вместимость каждого из классов — 24-26 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.