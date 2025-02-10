В строящейся поликлинике в поселке Октябрьский Люберец устанавливают витражи

В строящейся поликлинике для взрослых и детей на 500 посещений в смену в поселке Октябрьский городского округа Люберцы приступили к установке витражей. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«Объект возводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках президентского проекта „Продолжительная и активная жизнь“. Поликлиника очень важна для нашего округа: она будет обеспечивать квалифицированной медицинской помощью рядом с домом более сорока тысяч жителей Октябрьского, а также население Островцов, сёл Сельцо и Верхнее Мячково», — отметил Владимир Волков.

Глава добавил, что в настоящее время строители проводят фасадные работы: утепление, монтаж керамогранитной плитки и витражей. Внутри здания ведутся электромонтажные работы, устройство полов, штукатурка стен, монтаж вентиляции.

Завершение всех работ запланировано на 2025 год.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.