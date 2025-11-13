В строящейся поликлинике в Королеве запустили отопление

На улице Циолковского в Королеве продолжается строительство комплексной поликлиники для взрослых и детей. Она рассчитана на 1 тыс. посещений в смену. В здание уже пустили тепло, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Поликлинику возводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на территории Королевской больницы. Строительство поликлиники началось в марте прошлого года, на данный момент готовность составляет более 65%.

«На данный момент выполняются общестроительные работы и монтаж инженерных систем. На всех этажах ведутся отделочные работы, на 80% завершена облицовка фасада здания. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству — уложили 95% бордюрного камня, тротуарную плитку. С 15 ноября подрядчик приступает к укладке асфальта», — сказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Он отметил, что на объекте задействовано 215 рабочих и 5 единиц техники.

Работы ведутся в соответствии с графиком.

Новая поликлиника сможет принимать 600 взрослых и 300 детей. В ней будут доступны все востребованные профили и виды первичной медицинской помощи: отделение неотложной помощи, терапия, хирургия, профилактика, физиотерапия, центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и многое другое. Предусмотрены дневные стационары: 45 взрослых коек и 20 детских. Площадь медучреждения составит более 17 тыс. кв. м.

Поликлинику оснастят современным оборудованием — КРТ, МРТ, маммографом, флюорографом, рентген- и УЗИ-аппаратами.

Строительство планируют завершить в III квартале 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.