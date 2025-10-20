В строящейся поликлинике Королева начали работы по благоустройству

Строительство поликлиники для взрослых и детей на 1 тыс. посещений в смену в Королеве идет в графике. Подрядчик приступил к устройству проездов и тротуаров, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Поликлинику возводят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на территории Королевской больницы на улице Циолковского. Строительство поликлиники началось в марте прошлого года, на данный момент готовность составляет более 60%.

«На площадке задействовано 210 рабочих и 10 единиц техники. Сегодня на объекте завершаются фасадные работы, внутри ведутся отделочные работы, монтаж инженерных сетей, электромонтажные работы и благоустройство территории», — уточняется в сообщении. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Новая поликлиника сможет принимать до тысячи пациентов в смену — 600 взрослых, 300 детей и 100 пациентов в травмпункте. В ней будут доступны все востребованные профили и виды первичной медицинской помощи: отделение неотложки, терапия, хирургия, профилактика, физиотерапия, центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и многое другое. Предусмотрены дневные стационары: 45 взрослых коек и 20 детских. Площадь медицинского учреждения составит более 17 тыс. кв. м.

Кроме того, поликлинику оснастят современным оборудованием — КРТ, МРТ, маммографом, флюорографом, рентген- и УЗИ-аппаратами.

Строительство завершат в III квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.