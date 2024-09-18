В строящееся здание детсада в ЖК «Ярославский» Мытищ заложили капсулу времени

В ЖК «Ярославский» округа Мытищи заложили капсулу времени на строительной площадке детского сада на 300 мест. Образовательный объект возводят в рамках КРТ, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Здание строят с учетом современных образовательных стандартов — здесь будут созданы все условия для всестороннего развития детей. Для малышей предусмотрено 12 групп, в каждой — игровая, буфетная, раздевальная комната, спальня и санузел. Также запроектированы залы физкультурный и для музыкальных занятий.

Территория вокруг здания будет благоустроена: оборудуют детские игровые площадки с теневыми навесами и физкультурно-спортивную площадку. Особое внимание в детском саду уделено элементам безбарьерной среды. На всей территории соцобъекта предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение, интегрированное в городскую систему.

В жилом квартале «Ярославский» уже заселены 25 жилых домов, открыты четыре детских сада, поликлиника на 604 посещения в смену, три школы на 3 750 мест, а также спортивная школа с инклюзивным образованием. На территории проекта также откроется масштабное игровое пространство — PlayHub «Акведук». Вокруг квартала четыре лесопарка, поблизости благоустроенная набережная реки Яузы и Рупасовские пруды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.