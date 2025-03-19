В Строгине пресечена незаконная реконструкция здания

Незаконное увеличение площади строения за счет возведения самовольных пристроек было выявлено Госинспекцией по недвижимости на территории Северо-Западного административного округа, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

В ЖК на северо-западе столицы по адресу: ул. Исаковского, д. 6, корп. 2 располагается двухэтажное здание 1988 года постройки, которое используется под размещение магазина, кафе и предприятий бытового назначения. В ходе контрольных мероприятий инспекторы выявили его незаконную реконструкцию.

«По итогам проведенных работ площадь коммерческого здания была увеличена за счет дополнительных пристроек более чем на 1,2 тысячи квадратных метров. Специалисты установили, что данные пристройки были возведены на участке, не предоставлявшемся под строительство, и с нарушением градостроительных норм и правил. Вопрос законности реконструкции был рассмотрен в суде, который признал объекты самовольными постройками и постановил демонтировать их», — прокомментировал Бобров.

Сейчас собственник завершил демонтажные работы, здание приведено в первоначальный вид.

Все работы по перестройке, надстройке зданий и строений, а также изменению их высоты и площади допустимы только при соблюдении требований законодательства и наличии разрешений. В противном случае вновь образованные объекты являются самостроем и подлежат демонтажу.