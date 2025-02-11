В столице пройдет вебинар об объектах самовольного строительства

Госинспекцией по недвижимости будет проведен вебинар «Самовольная постройка — понятие и последствия использования», передает пресс-служба ведомства.

Онлайн-встреча пройдет 13 февраля в 16:00.

Спикером выступит советник Управления контроля за объектами недвижимости по Восточному административному округу Алексей Петряев.

Участникам мероприятия расскажут, какие признаки характеризуют объекты самовольного строительства и как в столице организована работа по выявлению и демонтажу незаконных строений.

В завершение встречи спикер ответит на часто задаваемые вопросы о самострое и поделится полезными советами по недопущению нарушения земельного законодательства при строительстве.

Принять участие в вебинаре можно по ссылке.