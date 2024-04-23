сегодня в 18:11

В столице продолжается программа реновации в Академическом районе

В столице быстрыми темпами проводят программу реновации в Академическом районе. Сюда вошли 19 домов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Из 4,3 тыс. участников программы новые квартиры предоставили более 3 тыс. жителей района. В жилом комплексе на Новочеремушкинской улице оказались 577 квартир.

В новых квартирах предусмотрены автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с колясками. На нежилом первом этаже расположены помещения под офисы и объекты сферы услуг.

Помимо этого, в районе подходит к концу строительство новостройки на улице Кедрова.