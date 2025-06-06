В столичных Хорошево-Мневниках построят офисный центр

Согласован проект административно-делового комплекса в Хорошево-Мневниках, сообщил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Объект расположится по адресу: 3-й Силикатный проезд, з/у 10/12.

«Проектируемый комплекс будет состоять из двух корпусов высотой 14 и 43 этажа. Их объединит двухэтажный стилобат и трехуровневый подземный паркинг на 400 машино-мест», — уточнил Щербаков.

На первом этаже стилобата проектом предусмотрены зона ресепшен, фуд-корт на 110 посадочных мест, два кафетерия и магазины. На втором этаже запроектированы буфет и ресторан, а также конференц-зал, коворкинг и терраса.

Начиная с третьего этажа, в обоих зданиях будут располагаться офисы, в которых можно будет организовать более 5,3 тысячи рабочих мест.