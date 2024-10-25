В столичном районе Люблино демонтировали незаконную пристройку

Госинспекция по недвижимости демонтировала в Люблине самовольное строение, которое препятствовало свободному передвижению пешеходов по тротуару, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

К магазинам на первом этаже жилого дома № 34 на ул. Краснодарской на юго-востоке столицы была незаконно возведена пристройка общей площадью более 30 кв. м.

«За счет дополнительного сооружения торговые помещения были неправомерно расширены. Фактически объект занимал территорию общего пользования и преграждал передвижение пешеходов по тротуару. Как установили инспекторы, земельный участок по данному адресу для реконструкции не предоставлялся, пристройка не предусмотрена проектом здания, построена без разрешительной документации и являлась самовольной постройкой», — уточнил Бобров.

На данный момент нелегальное строение было полностью демонтировано, благодаря чему здание получило первоначальный вид.