В столичном районе Фили-Давыдково выставили на торги 8 помещений для бизнеса

Предприниматели могут приобрести восемь коммерческих помещений площадью от 64,3 до 135,7 кв. м на западе Москвы. Все они расположены на первых этажах и имеют свободное назначение, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Глава ведомства добавил, что объекты коммерческой недвижимости в новостройках представляют интерес для инвесторов — за первое полугодие 2025 года на открытых аукционах было реализовано 714 помещений для бизнеса общей площадью 132,2 тыс. кв. м.

«Сейчас на Инвестиционном портале Москвы представлено восемь лотов свободного назначения в жилых комплексах в районе Фили-Давыдково. Помещения расположены на первых этажах и подходят для открытия магазина, кафе, пункта выдачи заказов или других объектов придомовой инфраструктуры. Открытые аукционы состоятся 12 августа», — уточнил Пуртов.

Помещения находятся по адресам: ул. Олеко Дундича, д. 29 и д. 31, к. 1, в шаговой доступности от станции метро «Филевский парк».

Они имеют отдельные входы с улицы и подключены к электричеству, водоснабжению и канализации. Заявочные кампании завершатся 1 августа.