В столичном парке «Крылатские холмы» ведется важный этап обновления велотрассы

В этом году планируется заменить покрытия на большом велосипедном кольце, детские и спортивные площадки на новые, завершить работы по обустройству освещения, а также заменить внешнее ограждение парка по требованиям правил безопасности и установить защитные элементы вдоль велотрассы.

Также по рекомендации экологов планируется комплекс работ, необходимых для сохранения природы. В парке высадят черешчатые дубы, которые были жемчужиной флоры Крылатских холмов, а на территории суходольных лугов будет введен режим «тихих зон».

Эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова рассказала о том, что каждая природная территория уникальна, и даже внутри парка существуют зоны, которые должны иметь разные режимы природопользования. Она призвала начинать с исторического контекста. Мало кто знает, что на территории Крылатских холмов была старинная каменоломня, а Восточный и Западный холмы досыпались из грунта, выбранного в период строительства местной станции метрополитена.

«Изучив историю природопользования и научные данные о локализации наиболее ценных экземпляров флоры и фауны мы составили карту зонирования Крылатских холмов. Схематично мы разделили парк на зоны. Участки, наиболее чувствительные к рекреационной нагрузке, где должно быть исключено негативное воздействие людей и домашних животных на компоненты природной среды: памятники природы „Суходольные луга“, овраги Каменная Клетва, Каменные Заразы (Поповский), Татаровский и другие зоны ограниченной рекреационной нагрузки (для организации экологических троп, маршрутов и смотровых площадок, характеризующиеся явно выраженным уплотнением почвы) и рациональной рекреационной нагрузки, предусмотренные для исторически-сложившейся спортивной деятельности», — рассказала Тельнова.

Зонирование станет интеллектуальным подходом. Парк будет безопаснее, откроет полный доступ для маломобильных москвичей и подарит новые впечатления профессиональным спортсменам и любителям.

В прошлом году были проведены работы по замене покрытия Малого кольца велотрассы.

«Около 10 лет именно на этой локации мы по выходным с ребятами тренируемся, каждые выходные. Новое покрытие шикарное, стало возможно кататься быстрее, изменилось направление движения, то есть ребята теперь едут в одну сторону для безопасности и в принципе показывают хороший результат. Детям-велосипедистам тоже нравится», — заключил тренер спортивной школы «Акватикс» по триатлону Иван Самсонов.

В связи с проводимыми работами доступ на Большое кольцо частично временно ограничен, чтобы строители могли быстро и безопасно выполнить работы, говорится в Telegram-канале спортивного кластера.