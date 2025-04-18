В столичном Новогирееве демонтирована первая пятиэтажка по реновации
Фото - © Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В районе Новогиреево по адресу: Свободный проспект, 12/23, завершился демонтаж первого пятиэтажного дома в соответствии с программой реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
Бывшие жители этого дома уже переехали в новый корпус, расположенный по адресу: Свободный проспект, 25/27.
«Около 300 жителей первой расселенной пятиэтажки в районе Новогиреево переехали в новый жилой комплекс на той же улице. В новостройке предусмотрено 200 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В том числе 4 квартиры оборудовали для маломобильных жильцов — в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, также установлена специальная сантехника», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Также рядом с домом расположены станция метро «Новогиреево», учебные учреждения, медицинские объекты, Кошачий пруд, магазины и кафе.
Прилегающая территория новостройки полностью благоустроена: выполнено масштабное озеленение, обустроены зона отдыха, детская площадка и спортивная зона.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.
Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.
Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.
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