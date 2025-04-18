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В столичном Новогирееве демонтирована первая пятиэтажка по реновации

В районе Новогиреево по адресу: Свободный проспект, 12/23, завершился демонтаж первого пятиэтажного дома в соответствии с программой реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Бывшие жители этого дома уже переехали в новый корпус, расположенный по адресу: Свободный проспект, 25/27.

«Около 300 жителей первой расселенной пятиэтажки в районе Новогиреево переехали в новый жилой комплекс на той же улице. В новостройке предусмотрено 200 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В том числе 4 квартиры оборудовали для маломобильных жильцов — в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, также установлена специальная сантехника», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Также рядом с домом расположены станция метро «Новогиреево», учебные учреждения, медицинские объекты, Кошачий пруд, магазины и кафе.

Прилегающая территория новостройки полностью благоустроена: выполнено масштабное озеленение, обустроены зона отдыха, детская площадка и спортивная зона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».