В столичном Ново-Переделкине открыли новое здание для мировых судей

В столичном районе Ново-Переделкино открыли Дом правосудия, где находятся 10 судебных участков мировых судей, сообщается на сайте мэра Москвы.

Строительство здания для размещения судебных участков мировых судей специалисты закончили в декабре 2023 года. Объект находится на Новоорловской улице, недалеко от станции метро «Новопеределкино».

В здании создали все комфортные условия для гостей и работников. В присутственной зоне можно увидеть современные холлы, залы судебных заседаний. Также здесь разместили комнаты для ознакомления с материалами дел. Служебная зона тоже максимально функциональная.

Председатель Московского городского суда Михаил Птицын отметил, что Дом правосудия стал подарком судов общей юрисдикции Москвы и мировым судьям.

«Такого здания, я уверен, нет в Москве и, наверно, во всей стране. Те информационные технологии, которые применены здесь, действительно поражают», — отметил Михаил Птицын.

Всего в Доме правосудия семь этажей, его общая площадь составляет 7,5 тыс. кв. м. Тут разместили 10 судебных участков мировых судей. Сюда вошли и четыре новых и три действующих участка Щербинского судебного района.