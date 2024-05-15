В столичном Кунцеве возведут новый административно-деловой центр

сегодня в 15:32

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти согласовали строительство административно-делового центра в Кунцеве. Возведение объекта пройдет в рамках программы создания мест приложения труда, сообщает «Царьград» .

Инвестор построит центр около станции метро «Молодежная». Согласно планам, благодаря площадке получится трудоустроить более 1,7 тыс. москвичей.

«За 4 года реализации программы город заключил с инвесторами больше 90 соглашений на строительство свыше 4,5 млн кв. м коммерческой недвижимости», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник добавил, что суммарно планируется создать свыше 210 тыс. новых рабочих мест, которые охватят все экономические отрасли Москвы.