В стационаре больницы Егорьевска обновили входную группу

сегодня в 14:21

В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонта медицинских организаций. В Егорьевской больнице рабочие завершили ремонт входной группы. На лестнице заменили ступени, а также установили вывеску с новым названием медучреждения. На территории и в сквере появились широкие и современные лавочки для комфортного отдыха пациентов, посетителей и персонала. При поддержке администрации муниципалитета провели ямочный ремонт дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Территория медицинского учреждения должна быть благоустроенной, функциональной и комфортной. В планах — разбить территорию больницы на зоны и создать уютные места для отдыха и прогулок», — отметил заместитель главного врача по хозяйственной части Егорьевской больницы Михаил Жильцов.

Ранее сообщалось, что ремонт продолжается и в отделении анестезиологии-реанимации с палатами реанимации стационара Егорьевской больницы. Здесь меняют напольное покрытие, красят стены и потолки, меняют двери, проводят электромонтажные и сантехнические работы. Завершить ремонт отделения планируется до конца ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.