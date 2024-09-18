В Старой Купавне Богородского округа проверили готовность домов к заселению

Проверка готовности домов к заселению прошла в Старой Купавне Богородского округа. Новостройки на улицах Чкалова и Кирова лично осмотрел заместитель главы Богородского округа Анатолий Шуть. В новые квартиры переедут жители 23 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В новостройках на Чкалова все работы уже завершены, дома введены в эксплуатацию. Здесь ключи от новых квартир получат 128 семей, ранее проживающих в аварийных домах.

«На улице Чкалова дома полностью готовы к заселению. Уже через несколько дней жильцы получат ключи от своих новых квартир и смогут переехать в комфортабельные современные условия. Дома выполнены по всем нормам, в квартирах сделан муниципальный ремонт», — отметил Анатолий Шуть.

Важно отметить, что все жители, переезжающие в новые квартиры, получают увеличение жилой площади по сравнению с прежним жильем.

В рамках государственной программы на территории города Старая Купавна также идет строительство двух многоквартирных домов по улице Кирова, переселение в которые планируется завершить в 2025 году.

Сейчас на объектах идет укладка сетей внешнего снабжения и закрытие теплового контура. По завершении этих работ строители начнут благоустройство прилегающей территории, а также внутреннюю отделку помещений и установку инженерных коммуникаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.