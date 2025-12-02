В средней школе № 5 Сергиева Посада начался капитальный ремонт

«Пятую школу в Хотьково ждет масштабное обновление. Подрядчик на объекте, приступил к демонтажным работам. До 1 сентября 2026 года строителям предстоит провести капитальный ремонт здания школы 1964 года постройки, общей площадью 4 368 квадратных метров», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В рамках капремонта запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также работы предусматривают модернизацию системы пожарной безопасности и видеонаблюдения и благоустройство прилегающей территории. В школу закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.