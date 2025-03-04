В спортшколе олимпийского резерва Истры пройдет капитальный ремонт кровли

сегодня в 16:12

В деревне Головино городского округа Истра проведут капитальный ремонт кровли спортивной школы олимпийского резерва «Истина». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Контракт на проведение работ заключен с ООО «ТрансСтрой».

В ходе капремонта обновят крышу гостиничного комплекса на 60 мест с административными и учебными помещениями, а также спортивного зала.

Спортивная школа олимпийского резерва «Истина» была создана в 1965 году, когда молодые тренеры набрали группу мальчишек и девчонок, чтобы начать свою преподавательскую деятельность. На сегодняшний день в центре проходят спортивную подготовку более 400 человек, занимающихся такими зимними видами спорта, как лыжные гонки, керлинг, фристайл, сноуборд, биатлон, лыжное двоеборье, горные лыжи, санный спорт, бобслей и скелетон.

Все работы на объекте завершат до конца 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.