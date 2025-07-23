В спортшколе олимпийского резерва «Электросталь» продолжается капитальный ремонт

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В комплексной спортивной школе олимпийского резерва «Электросталь», расположенной по адресу: ул. Пионерская, д. 8, продолжается капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время подрядчик выполняет фасадные работы, монтаж вентиляции и слаботочных систем, а также проводит электромонтажные работы. Помимо этого, строительная бригада обустраивает входную группу и выполняет отделочные работы внутри здания.

Спортивный зал закрылся на капитальный ремонт с октября 2024 года.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Целью программы является повышение качества и доступности объектов социальной сферы, включая учреждения здравоохранения дошкольного, среднего, дополнительного и высшего образования, а также реконструкция существующих объектов. Обновленный спортивный зал должен соответствовать современным стандартам и предоставить комфортные условия для занятий спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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