В спортивном зале «Гвардия» Волоколамска завершены кровельные и фасадные работы
Фото - © МАУ "Волок-Медиа" (СМИ "Волоколамск сегодня")
Вместе с представителями подрядной организации глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова оценила объем работ, выполненных в рамках капитального ремонта спортивного зала «Гвардия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На сегодняшний день в «Гвардии»:
- завершены кровельные и фасадные работы,
- на 90% выполнен монтаж инженерных систем,
- на 80% выполнена чистовая отделка;
- на 98% выполнено благоустройство территории.
В ближайшее время здесь начнут монтаж газового котла наружного применения, который обеспечит отопление здания вне зависимости от внешних сетей теплоснабжения.
«Еще немного времени и зал гостеприимно распахнет свои двери для наших спортсменов, чтобы они тренировались и проводили соревнования в комфортных условиях», — сказала Наталья Юрьевна.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.