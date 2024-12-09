сегодня в 15:54

В спортивном зале «Гвардия» Волоколамска завершены кровельные и фасадные работы

Вместе с представителями подрядной организации глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова оценила объем работ, выполненных в рамках капитального ремонта спортивного зала «Гвардия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день в «Гвардии»:

завершены кровельные и фасадные работы,

на 90% выполнен монтаж инженерных систем,

на 80% выполнена чистовая отделка;

на 98% выполнено благоустройство территории.

В ближайшее время здесь начнут монтаж газового котла наружного применения, который обеспечит отопление здания вне зависимости от внешних сетей теплоснабжения.

«Еще немного времени и зал гостеприимно распахнет свои двери для наших спортсменов, чтобы они тренировались и проводили соревнования в комфортных условиях», — сказала Наталья Юрьевна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.