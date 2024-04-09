В составе столичного вокзала «Озерная» появилась конечная станция автобусов

На данный момент там проводятся мероприятия по ее передаче на баланс эксплуатирующей организации.

«Строительство автобусной станции ГУП „Мосгортранс“ велось в рамках одного из этапов развития городского вокзала „Озерная“. Площадь сооружения составляет свыше 730 кв. м. В его составе комнаты для кратковременного отдыха, санитарно-бытового обслуживания и питания водителей и работников», — подчеркнул Загрутдинов.

Помимо станции в составе завершенного этапа была построена отстойно-разворотная площадка, которая вмещает единовременно 25 единиц наземного городского транспорта.

«Перспективный пассажиропоток городского вокзала составляет 33 и 132 тыс. человек в час-пик и в сутки соответственно. Построенный объект будет способствовать развитию сети наземного городского пассажирского транспорта города, а также позволит улучшить транспортную доступность Западного административного округа, районов Можайский, Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино», — заключил Загрутдинов.