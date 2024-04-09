В составе столичного вокзала «Озерная» появилась конечная станция автобусов
В составе городского вокзала «Озерная» построена конечная станция автобусов, заявил глава столичного департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
На данный момент там проводятся мероприятия по ее передаче на баланс эксплуатирующей организации.
«Строительство автобусной станции ГУП „Мосгортранс“ велось в рамках одного из этапов развития городского вокзала „Озерная“. Площадь сооружения составляет свыше 730 кв. м. В его составе комнаты для кратковременного отдыха, санитарно-бытового обслуживания и питания водителей и работников», — подчеркнул Загрутдинов.
Помимо станции в составе завершенного этапа была построена отстойно-разворотная площадка, которая вмещает единовременно 25 единиц наземного городского транспорта.
«Перспективный пассажиропоток городского вокзала составляет 33 и 132 тыс. человек в час-пик и в сутки соответственно. Построенный объект будет способствовать развитию сети наземного городского пассажирского транспорта города, а также позволит улучшить транспортную доступность Западного административного округа, районов Можайский, Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино», — заключил Загрутдинов.