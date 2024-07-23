сегодня в 17:56

В соматическом отделении больницы Электростали на 90% завершены фасадные работы

В Электростальской больнице продолжается капитальный ремонт детского соматического отделения. Сейчас в здании уже выполнены работы по электрике, пробиты вентиляционные шахты, сделаны штукатурно-гипсовая и цементно-песчаная штукатурка, на 90% завершены фасадные работы и стяжка пола на всех этажах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Скоро в здании будут смонтированы новые перегородки, а также обустроена система вентиляции, отопления и канализации. После этого специалисты смогут приступить к отделочным работам.

На данный момент капитальный ремонт идет по графику, завершение ремонтных работ запланировано на январь 2026 года.

В новом здании будут находиться приемное отделение, травмпункт, эндоскопическое отделение, отделение функциональной диагностики, круглосуточная дежурная лаборатория, реанимация, хирургическое отделение № 1, отделение гнойной хирургии № 2 с урологическими койками, травматологическое отделение и онкологическое отделение.

Капитальный ремонт в здании бывшего соматического отделения г. Электросталь, которое расположено по адресу: ул. Пушкина, д. 3, корп. 7, проходит в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.