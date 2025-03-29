В Солнцеве строят дом по реновации на 357 квартир

В районе Солнцево в ЗАО ведется строительство нового жилого комплекса в рамках программы реновации. Здание будет включать 357 квартир с улучшенной чистовой отделкой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство ведется по адресу: Боровский проезд, участок 1/5.

По словам Владислава Овчинского, суммарная площадь новостройки составит почти 43 тыс. кв. м. В ней предусмотрено 357 квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты.

«Первые этажи сделают нежилыми — на них можно будет открыть объекты социально-бытового назначения. Жилой комплекс расположен в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. Так, в пешей доступности находятся станция метро „Солнцево“ и станция Солнечная четвертого Московского центрального диаметра. В настоящее время завершается возведение надземной части жилого комплекса», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Территория вокруг дома будет благоустроена: запланированы озеленение, обустройство спортивных и игровых площадок, установка систем видеонаблюдения и уличного освещения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про применение префаб-технологий во время строительства домов по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».