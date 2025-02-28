В Солнцеве на городских торгах реализуют 19 коммерческих помещений

Данные объекты расположены на первых этажах жилых домов и имеют свободное назначение.

«Среди выставленных на торги нежилых помещений можно найти вариант практически для любого бизнеса. Объекты, представленные в районе Солнцево, находятся в многоэтажных домах, имеют отдельный вход и свободное назначение. Их площадь варьируется от 54 до 233,5 кв. м. Благодаря удобному доступу с улицы и отсутствию ограничений по использованию они могут стать хорошей инвестицией для предпринимателей», — поделился Пуртов.

Самое большое помещение находится в д. 23 на Солнцевском проспекте. Еще одно расположено по адресу ул. 50 лет Октября, д. 6, а в д. 5А на ул. Родниковой представлено сразу 17 лотов. Все помещения подключены к электричеству, водоснабжению и канализации.

Прием заявок завершится в период с 10 по 24 марта. Торги пройдут с 19 марта по 2 апреля. Для участия в них понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.