сегодня в 15:58

В Солнечногорске здание бывшего магазина передали в муниципальную собственность

Здание бывшего магазина на улице Баранова в городском округе Солнечногорск передали из федеральной в муниципальную собственность в рамках сотрудничества министерства имущественных отношений Московской области и Минобороны России, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Здание бывшего магазина, расположенное по адресу: улица Баранова, в/г 52/1, перешло в собственность городского округа Солнечногорск. Передача объекта состоялась в рамках продолжающейся работы по передаче имущества бывших военных городков из ведения Минобороны России в областную и муниципальную собственность.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что ранее в Подмосковье уже завершилась передача основных активов бывших военных городков, включая дома, земельные участки и социальные объекты. По его словам, единичные передачи объектов продолжаются.

Площадь переданного магазина составляет 103 квадратных метра. Здание находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому администрация округа планирует его снос и благоустройство прилегающей территории.

В 2025 году в собственность муниципальных образований Московской области также переданы 19 земельных участков общей площадью 20 гектаров и 50 объектов капитального строительства в ряде городских и муниципальных округов региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.