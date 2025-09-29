В Солнечногорске завершили снос аварийного жилого дома

Демонтаж проведен в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области.

Многоквартирный дом 1968 года постройки, двухэтажный, общей площадью порядка 410 кв. м, был признан аварийным по результатам обследования технического состояния строительных конструкций. На основании заключения о непригодности для проживания дом включили в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». После расселения девяти жилых помещений было принято решение о сносе аварийного здания. Работы по его демонтажу завершились в текущем месяце.

В настоящий момент земельный участок свободен от застройки и расчищен от строительного мусора.

Освободившуюся территорию благоустроят: здесь появится газон.

Всего на территории городского округа Солнечногорск было выявлено 440 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 275 объектов, что составляет 63% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.