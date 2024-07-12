В Солнечногорске завершен капитальный ремонт кровли многоквартирного дома

Подрядчик выполнил весь перечень работ согласно проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу в ГАУ МО «Мособлгосэспертиза».

«На территории нашего муниципалитета продолжается реализация региональной программы aонда капитального ремонта многоквартирных домов. Отмечу, что все кровельные работы контролируются aондом и проводятся при строгом соблюдении мер безопасности», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Ознакомится с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители могут на интерактивной карте фонда капремонта www.fkr-mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.