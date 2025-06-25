В Солнечногорске строят склад для российского бренда декоративной косметики

В Солнечногорске строят новый склад для российского бренда декоративной косметики «Арт визаж». Расширение осуществляется в рамках программы импортозамещения. В здании будут хранить, сортировать и маркировать продукцию. На строительство компания направит 380 млн рублей, а для местных жителей создаст около 40 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Застройщик — крупнейший в России производитель декоративной косметики полного цикла с 28-летней историей. Бренд предлагает широкий ассортимент средств для макияжа, сочетающих классику, инновации и уход, которые востребованы среди профессиональных визажистов и тысяч женщин по всей стране. На производстве используются современные итальянские технологии, а собственная студия-лаборатория обеспечивает высокое качество, актуальность и безопасность продукции.

Строительство нового цеха контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы ведомства проверили ход строительства: на сегодня стройготовность объекта составляет 40%, ведется монтаж металлоконструкций и устройство полов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.