В Солнечногорске стартовала реализация пятой очереди площадки «Лайт индастриал»

В индустриальном парке «Есипово» г. о. Солнечногорск проектируют пятую очередь цифрового промышленного коворкинга «Индастриал сити». Приступить к строительству объекта ХСА (Холдинг «Строительный альянс») планирует весной 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству пятой очереди производственно-складского комплекса в формате „Лайт индастриал“ на территории индустриального парка „Есипово“ было подписано в этом году на полях ПМЭФ. Объем инвестиций в строительство и запуск объекта площадью 65 тыс. кв.м оценивается в 2,5 млрд рублей. После ввода комплекса в эксплуатацию там будет создано не менее 500 рабочих мест для жителей г. о. Солнечногорск», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас на территории индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области, введены в эксплуатацию три очереди цифрового промышленного коворкинга. В начале этого года компания приступила к строительству четвертой очереди. Масштабный проект по строительству и запуску всего комплекса в формате «Лайт индастриал» будет реализован в течение четырех лет.

«Качественные промышленные площадки с готовой инженерной инфраструктурой позволяют бизнесу быстрее запустить производство. Именно такой комплексный подход позволяет предоставить производственным компаниям все возможности для развития и стать частью системных решений по развитию технологического суверенитета», — подчеркнул партнер ХСА (Холдинг «Строительный альянс») Артем Петрухин.

По словам Петрухина, особенностью пятой очереди станет то, что предприниматели смогут выбрать для своей производственной площадки один из наиболее подходящих форматов — URBAN, ЗАВОД или BASE, площадью от 450 до 10 500 кв. м. Вместе с полностью готовым боксом и инженерной инфраструктурой резиденты получат и весь спектр сервисов — от приложения и бизнес-коворкингов до кафе и спортплощадок.

На текущий момент резидентами цифрового промышленного коворкинга на территории индустриального парка «Есипово» являются как небольшие компании, так и крупные производители из разных отраслей промышленности. Так, например, компания «Виэнти Продакшн Групп» в год производит около 2,5 млн косметических средств для крупнейших ритейлеров, аптечных сетей и локальных брендов. Компания SSI Solutions (ССИ Решения) проектирует, производит и внедряет решения для автоматизированной обработки товаропотоков на складах. Ранее эту продукцию поставляли из европейских стран, сегодня степень локализации производства составляет порядка 75%. А китайский производитель насосного оборудования запустил на территории «Индастриал сити» производство промышленных насосных станций повышения давления и пожаротушения — в год компания «СиЭнПи Рус» планирует выпускать не менее 1000 установок.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.