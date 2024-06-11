В Солнечногорске снесли аварийное здание бывшей офицерской столовой

На территории Московской области в городском округе Солнечногорск, на улице Военный городок был выявлен и снесен заброшенный нежилой объект, об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Длительное время одноэтажное кирпичное здание бывшей офицерской столовой, площадью порядка 500 квадратных метров не эксплуатировалось и начало разрушаться. Рядом располагается многоквартирная жилая застройка. Прилегающая территория находилась в ненадлежащем, запущенном состоянии, ограждение отсутствовало, имелся свободный доступ третьих лиц. На портал «Добродел» поступали жалобы жителей с просьбой принять меры для обеспечения безопасности населения», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории планируется проведение работ по ее благоустройству.

Всего на территории городского округа Солнечногорск было выявлено 376 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 234 объекта, что составляет более 62% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.