В Солнечногорске продолжается строительство четвертого складского комплекса

Около 50 тыс. тонн замороженной продукции сможет вместить в себя новый склад, который возводят в д. Радумля городского округа Солнечногорск. Чуть более чем за год застройщик возведет новый склад в составе крупного логистического кластера, который создается в Подмосковье в рамках соглашения, подписанного между руководством ООО «Мультиколд» и губернатором Московской области Андреем Воробьевым на 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Продукция отсюда будет поставляться на только по всему Подмосковью. Застройщик — ГК «Мультиколд» налаживает товарооборот со странами ближнего и дальнего зарубежья (КНР, Индия, Иран, Юго-Восточная Азия). Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Площадь объекта составляет 16 тыс. квадратных метров, в нем предусмотрено четыре большие морозильные камеры вместимостью до 65 тыс. паллет продукции или 50 тыс. тонн.

На территории кластера уже функционирует три построенных склада.

Сам кластер будет включать в себя: оптово-распределительные и низкотемпературные производственно-складские комплексы по хранению и обработке сельскохозяйственной продукции, продуктов и других товаров. Здесь смогут одновременно находиться 10 тыс. ж/д контейнеров, объем хранения с учетом существующих и строящихся складов достигнет 170 тыс. паллетомест. Также построят таможенный терминал для развития экспортных и импортных поставок железнодорожным транспортом.

Строительство объектов ведется под надзором Главгосстройнадзора Московской области. Накануне инспекторы провели профилактический визит. В ходе мероприятия представители ведомства дали застройщику все необходимые рекомендации, при соблюдении которых итоговая проверка строительства 4-го склада продлится не 10, а всего три рабочих дня, а заключение о соответствии построенного объекта проектной документации застройщик получит с первого раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.