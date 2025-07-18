В Солнечногорске продолжается строительство блочно-модульной котельной

Блочно-модульную котельную возводят в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск. Она обеспечит теплом и горячей водой порядка 7 тысяч жителей, социальные объекты, а также предприятие ВНИИФТРИ. Ход работ проверили первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин совместно с представителями администрации и подрядной организацией. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время выезда отметили, что энергообъект будет функционировать уже в новом отопительном сезоне, и строительство идет в срок.

Подрядчик АО «ГК «ЕКС» установил четыре котла отечественного производства, проводит их обвязку, монтирует металлоконструкции здания и вертикальную опору дымовой трубы. Пуско-наладка намечена на вторую половину октября 2025 года.

«Строительство ведется по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках госпрограммы Московской области „Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами“. Все этапы держим на строгом контроле, и в отопительный сезон войдем с новой бло чно-модульной котельной», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Кроме того, осмотрели прокладку тепловых сетей: их обновляют по всему посёлку, и в 2025 году меняют оставшиеся 11 из 24,5 километров. Работы завершат к отопительному периоду.

Также проверили старую котельную. На ней установили дополнительное оборудование для повышения надежности и создания резерва мощности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.

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