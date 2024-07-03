В Солнечногорске приступили к установке окон в лицее № 1

В Солнечногорске продолжается строительство лицея № 1 имени Александра Блока. Общая строительная готовность на сегодняшний день составляет более 57%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день на важном социальном объекте работают более 40 человек. Сейчас специалисты выполняют монтаж кровли, монтаж фасада здания, работы по чистовой отделке», — уточняется в сообщении.

«Также на втором этаже здания мы вставляем окна. Половина второго этажа уже готова. Как только вставим окна, можно будет начать работы следующей стадии монтажа фасада. На втором и третьем этажах ведется чистовая отделка. Мы уже укладываем плитку в санузлах, штукатурим и шпаклюем», — рассказал временно исполняющий обязанности начальника участка Павел Высоцкий.

Общая площадь здания 2 943,9 кв. метров.

Полностью завершить капитальный ремонт в лицее планируют до 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.