В Солнечногорске после реконструкции открылся стадион «Авангард»

Спортивным праздником торжественно открыли стадион «Авангард» в микрорайоне Рекинцо Солнечногорска. После модернизации он стал многофункциональным кластером для занятий физической культурой и спортом. Его общая площадь составила порядка 14 тысяч кв. метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реконструкция велась с июня. На объекте не только обновили футбольное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки, но и оборудовали новое легкоатлетическое ядро, две площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, зоны сдачи норм ГТО. Также заменили и расширили трибуны, увеличив на четверть количество посадочных мест. Теперь они вмещают до 830 человек. Кроме того, смонтировали системы освещения и видеонаблюдения.

На церемонии глава Солнечногорска Константин Михальков дал напутствие юным футболистам и разыграл с ними первый мяч.

«Реконструкция прошла по госпрограмме «Спорт Подмосковья» при нашем участии и поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт». Как секретарь местного отделения партии «Единая Россия» хочу отметить реальные результаты ее работы здесь, в Солнечногорске. Для нашей партии сохранение здоровья детей и формирование культуры здорового образа жизни — абсолютный приоритет в Народной программе», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На «Авангарде» тренируются воспитанники «Спортивной школы № 1». Помимо этого, стадион доступен для всех желающих позаниматься физическими активностями.

Ранее, в 2023–2024 годах, в городском округе реконструировали стадион «Тимоново» и физкультурно-оздоровительный комплекс в Миронцево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.